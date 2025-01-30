تجنب محامون يمثلون ضحايا حريق غابات مميت في هاواي الحاجة لمحاكمة لتحديد كيفية تقسيم تسوية بقيمة 4 مليارات دولار.

وكان من المتوقع أن تتعامل المحاكمة غير المعتادة مع مسائل صعبة عن خسائر الناجين. وكان بعض الضحايا مستعدين للإفادة بشهاداتهم، بينما أرسل آخرون شهادات مسجلة مسبقا، تصف الألم الذي تجدد بسبب الدمار الذي لحق بلوس أنجليس مؤخرا.

ولكن بعد انطلاق المحاكمة بوقت قصير صباح اليوم الأربعاء، التقى المحامون على انفراد بالقاضي الذي أعلن لاحقا في المحكمة أنه تم التوصل لاتفاق.

وأعلن جوش جرين حاكم هاواي عن تسوية بقيمة 4 مليارات دولار بعد نحو عام على حريق الغابات الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ قرن.