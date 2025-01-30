حماس تسلم أسيرين إسرائيليين و5 تايلانديين للصليب الأحمر في جنوب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلمت حركة حماس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، اثنين من أسرى اسرائيل وخمسة عمال تايلانديين في خانيونس بجنوب قطاع غزة، وفق إعلام فلسطيني.

وذكرت قناة (الأقصى) الفلسطينية، أن عملية التسليم جاءت بعد وصول وفد الصليب الأحمر إلى خانويونس لاستلام الأسيرين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس و5 عمال تايلانديين، مشيرة إلى حشود من المواطنين ومسلحي الفصائل شهدت عملية التسليم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة "الأقصى"، عملية التسليم التي جرت على أنقاض منزل قائد حركة حماس يحيى السنوار الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة.