ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية تكوين شخصين، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمنطقة الخانكة بالقليوبية- تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (أختام وأكلاشيهات لعدة جهات، أجهزة وأدوات مستخدمة فى أعمال التزوي، شهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.