 الاحتلال يقتحم منازل معتقلين فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم اليوم - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 12:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يقتحم منازل معتقلين فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم اليوم

وفا
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 11:37 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 11:41 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منازل معتقلين مقدسيين في سلوان وشعفاط في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الأسرى المدرجين في القوائم المنوي الإفراج عنهم اليوم، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عرف منهم منازل كلا من: الأسير أمير فروخ، والأسير محمد العباسي من بلدة سلوان جنوب القدس، ومؤاب أبو خضير في مخيم شعفاط.

وكانت قوات الاحتلال استدعت عددا من أهالي المعتقلين المقدسيين المقرر الإفراج عنهم اليوم في الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر الإفراج اليوم عن 18 معتقلا مقدسيا بينهم الأسير محمد فروخ المحكوم 19 عاما، والأسير عبد دويات المحكوم 18 عاما والذي سيبعد خارج أراضي الوطن.

وفي وقت سابق، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه «سيتحرر اليوم من سجون الاحتلال 110 أسرى، ضمن الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل».

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن «المطلق سراحهم من بينهم 32 مؤبدا، و30 طفلا، و48 بأحكام مختلفة».

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