رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية الشراكة والتكامل مع مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توفر أرضية خصبة للتعاون والشراكة والتبادل التجاري والاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي، بين العراق وجمهورية مصر العربية.

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار السوداني، إلى اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، التي أكد أنها من أنجح اللجان الوزارية في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والبحث في مجالات أوسع للتعاون.

وأوضح أنه سبق التوقيع على 11 مذكرة تفاهم بين العراق ومصر في يونيو 2023، وعُزز هذا التعاون اليوم بالتوقيع على 12 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات.

وذكر أنّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق، والنجاح في تجنب الصراعات، عاملان أساسيان لتحوله إلى فرصة جيدة للاستثمار.

وقال إن «البيئة الاستثمارية الجاذبة والقوانين والتشريعات الداعمة للعمل والإصلاحات والتطوير المصرفي والضريبي، كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة».