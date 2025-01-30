مشاورات عسكرية تركية سورية حول مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم، أن وفدا عسكريا تابعا لها أجرى زيارة إلى سوريا الأربعاء لمناقشة قضايا الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب.

وأكد مستشار العلاقات العامة والإعلام للوزارة، زكي آق تورك، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الاناضول التركية، إنها ستواصل اتخاذ التدابير الوقائية ضد التنظيمات الإرهابية وخاصة "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي/ قسد" و"داعش".

وأوضح تورك أن الوفد التركي اجرى مباحثات فنية في سوريا، مؤكداً استمرار الدعم التركي للشعب السوري في المرحلة المقبلة كما فعلت حتى اليوم.

واعتبر تورك أن زيارة الوفد العسكري إلى سوريا، أ تشكل أهمية من حيث الاتصال الأول مع الإدارة الجديدة في سوريا، خاصة وأنها تناولت مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد البلدين فضلا عن قضايا الأمن والدفاع.