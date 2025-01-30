الحكم بالسجن على السيناتور الأمريكي السابق مينينديز 11 عاما

قضت محكمة أمريكية اليوم الأربعاء، بالسجن أحد عشر عاما على عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بعد إدانته بتهمة الحصول على رشاوى نقدية وذهب، مقابل العمل كعميل لمصر، حيث أخذ أموالا مقابل نفوذه من رجال أعمال متحمسين لاستغلال نفوذه السياسي.

ويتوج الحكم سقوطا ملحوظا لمينينديز، الذي تم إدانته في يوليو بإثراء نفسه عن طريق مجموعة من أعمال الفساد.

وذكر ممثلو الادعاء إن السيناتور الديممقراطي السابق حاول حماية مقربين له من تحقيقات جنائية، والتقى بمسؤولين بالمخابرات المصرية واتخاذ خطوات لمساعدة مصر في الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية قيمتها ملايين الدولارات، مقابل الحصول على ذهب وآلاف الدولارات نقدا وسيارة فارهة.

وأصدر القاضي سيدني إتش. ستاين حكما في وقت سابق من اليوم أيضا ضد رجلي أعمال من نيو جيرسي تمت إدانتهما بتقديم رشاوى.

وتعهد مينينديز /71 عاما/ بالطعن على الحكم.