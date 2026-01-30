جوتيريش: حان الوقت لأن تقود امرأة الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي من المقرر أن يترك منصبه في نهاية العام الجاري، مرة أخرى عن دعمه الواضح لأن تخلفه امرأة.

وقال جوتيريش يوم الخميس في مؤتمره الصحفي التقليدي بمناسبة العام الجديد في نيويورك: "أعتقد أنه قد حان الوقت بوضوح للأمم المتحدة.. أن تكون على رأسها امرأة". وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في ذلك".

ويشغل جوتيريش منصب رئيس الأمم المتحدة منذ عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي الولاية الثانية والأخيرة للدبلوماسي البرتغالي في أواخر عام 2026. ويجب اختيار خليفة له قبل ذلك الوقت.

وفي تاريخ الأمم المتحدة، لم يسبق لامرأة أن شغلت هذا المنصب الرفيع.

وقال جوتيريش: "لكن الحقيقة هي أنه- سواء في الأمم المتحدة أو في المناصب القيادية للدول الأكثر قوة في العالم - فقد حان الوقت لرؤية النساء".

وتقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي.

كما أعربت رئيسة الجمعية العامة، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، عن تأييدها لخلافة امرأة لجوتيريش في هذا المنصب، وحثت الدول الأعضاء على طرح مرشحين بحلول أوائل أبريل.

وحتى الآن، لم يتم تقديم سوى ترشيح رسمي واحد، حيث رشحت الأرجنتين رافائيل جروسي، البالغ من العمر 64 عاما، وهو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.