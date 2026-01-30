إسرائيل تشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، سلسلة غارات استهدفت مناطق جنوبي لبنان، في أحدث خروقات لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة استهدفت الوادي بين بلدتي زفتا والنميرية، إضافة إلى الأودية الواقعة بين بلدات عزة وكفروة جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة أن غارات أخرى استهدفت الوادي بين منطقتي المصيلح وتفاحتا والنجارية.

كما أشارت إلى تسجيل غارات تستهدف قرى قضاء الزهراني، تُسمع أصداؤها في مدينة صيدا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه يهاجم أهدافا في جنوبي لبنان، مدعيا أنها "بنى تحتية تابعة لحزب الله".

ولم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" بشأن بيان الجيش الإسرائيلي.