أوسكار بوب يرحل عن مانشستر سيتي وينضم إلى فولهام

رحل الجناح النرويجي أوسكار بوب عن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من أجل الانضمام لفريق فولهام في صفقة تقدر بـ27 مليون جنيه إسترليني (15ر37 مليون دولار)، وفقا للتقارير، اليوم الجمعة، حيث يسعى اللاعب للعب دقائق أزيد قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وفشل بوب / 22 عاما/ في حجز مقعد في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، الذي يلعب له منذ عام 2019.

وتضاءلت فرصه في اللعب هذا الموسم بسبب الإصابات، بعد انضمام أنطوان سمينيو من بورنموث مقابل 87 مليون دولار هذا الشهر، لينضم لمجموعة الأجنحة التي يمتلكها الفريق والتي تضم جيريمي دوكو وسافينيو وعمر مرموش.

ويشارك المنتخب النرويجي في بطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998،ويتواجد في مجموعة تضم فرنسا والسنغال وبالإضافة لمنتخب متأهل من الملحق من بين العراق وبوليفيا وسورينام.

ولعب بوب 16 مباراة دولية مع المنتخب النرويجي وسجل هدفين.