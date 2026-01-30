أكرم توفيق يشارك في تعادل سلبي للشمال بالدوري القطري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلي السابق ومنتخب مصر، في تعادل سلبي لفريقه الشمال، أمام ضيفه السيلية ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وجاء التعادل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، ليحرم الشمال من التقدم أكثر في جدول الدوري، حيث كان الفوز سيقفز به لوصافة الترتيب.

وشارك أكرم توفيق كبديل في الدقيقة 63، علما بأن المباراة شهدت ركلة جزاء ضائعة لفريق الشمال عن طريق النجم الجزائري بغداد بونجاح، وحالة طرد للمغربي يونس بلهندة من صفوف السيلية بالحصول على الإنذار الثاني.

ورفع الشمال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، أما السيلية فلديه 12 نقطة في المركز العاشر.