محافظ الغربية: تخصيص أراضي بمساحة 7648 مترا مربعا لإقامة مشروعات خدمية

قال محافظ الغربية المهندس هشام السعيد ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،وافق على تخصيص 5 قطع من الأراضي أملاك دولة بالمجان بمساحات مختلفة بعدد من القرى على مستوى محافظة الغربية بإجمالي مساحة 7 آلاف و648 مترا مربعا لإقامة عدد من المشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف - في بيان اليوم السبت -أنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 آلاف و 278 مترا مربعا بالقطعة رقم 178 بحوض الخرسة بزمام مدينة السنطة ، وقطعة أرض مساحتها 678 متر مربعا ضمن القطعة رقم 384 من القطعة رقم 4 أصلية بحوض أبو نجيلة بزمام قرية تطاي مركز السنطة وذلك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإقامة وحدات إسكان اجتماعي.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 1898 مترا مربعا بالقطعة رقم 425 بحوض زيط قسم ثان ناحية الأنبوطين مركز السنطة لصالح هيئة الأبنية التعليمية لتقنين وضع مدرسة الدكتور لطفي عمر الإعدادية المقامة عليها، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 392 مترا مربعا بالقطعة رقم 9 بحوض الغمرى بزمام قرية محلة أبو علي مركز المحلة الكبرى لإقامة منافع لملعب نادي محلة أبو على الرياضي " غرفه خلع ملابس – حمامات " وكذا تخصيص قطعة أرض مساحتها 402 متر مربع تقع أمام مبنى المرور بمركز ومدينة طنطا لصالح وزارة الداخلية لإقامة مبنى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عليها.

وأكد محافظ الغربية أن قرارات التخصيص تأتي في إطار حرص الدولة على زيادة عدد المشروعات الخدمية بالقرى والعزب لتكون مستوى الخدمات التي تقدم بها على مستوى مدن المحافظة .