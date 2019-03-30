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متظاهرو السترات الصفراء يحتشدون في الشوارع الفرنسية للأسبوع الـ20

(د ب أ)
نشر فى : السبت 30 مارس 2019 - 6:20 م | آخر تحديث : السبت 30 مارس 2019 - 6:20 م

احتشد متظاهرو حركة "السترات الصفراء" في الشوارع في فرنسا اليوم السبت، للأسبوع العشرين على التوالي، رغم الخطاب المتصاعد من جانب القادة الفرنسيين والذي يهدف إلى قمع التظاهرات.

ولم تتوفر أرقامًا رسمية عن عدد المتظاهرين اليوم.

وحظرت سلطات باريس الاحتجاجات في منطقة الشانزليزيه الشهيرة وبالقرب من القصر الرئاسي والجمعية الوطنية، عقب حدوث أعمال نهب الشهر الجاري واندلاع حريق في أحد البنوك.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 40500 شخص شاركوا في المظاهرة الأسبوع الماضي في أنحاء فرنسا، وخمسة آلاف منهم في باريس. وقالت حركة السترات الصفراء إن العدد أعلى بكثير.

ويتظاهر أصحاب السترات الصفراء كل يوم سبت منذ نوفمبر، ثم توسعت المطالب منذ ذلك الحين لتشمل خفض الضرائب وزيادة الأجور وتعزيز الديمقراطية.

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