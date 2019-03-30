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الحكومة الفلسطينية: قضيتنا أمام تحد هو الأخطر على مر تاريخها

رام الله- أ ش أ
نشر فى : السبت 30 مارس 2019 - 1:03 م | آخر تحديث : السبت 30 مارس 2019 - 1:03 م

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أن القضية الفلسطينية أمام تحد هو الأخطر على مر تاريخها، وأن الوحدة الوطنية هي السبيل الأساسي لمواجهة التحديات مهما تكالبت، وبدون الوحدة الوطنية ورص الصفوف والتماسك فإن مستقبل القضية سيظل في مهب المخاطر.

وقال المحمود - في بيان اليوم السبت - إن الشعب الفلسطيني وقيادته، يؤكد التمسك بأرض آبائه وأجداده، ويضرب في كل يوم مثلا نبيلا ومجيدا في الدفاع والحرص على الحفاظ عليها، خاصة في ظل الهجمة الجديدة والتحديات التي تستهدف وحدة فلسطين وشعبها ومستقبله وحقوقه في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

ودعا المتحدث الشعب الفلسطيني إلى مزيد من تكثيف المشاركة في فعاليات يوم الأرض الخالد، والتي ترمز هذا العام إلى الإصرار على مواصلة التحدي وإسقاط الهجمة الشرسة التي تستهدف الأرض والمقدسات ومستقبل الشعب الفلسطيني الصامد.

ووجهت حكومة تسيير الأعمال تحية وفاء وإجلال وإكبار إلى أرواح شهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية بذكرى يوم الأرض الخالد.

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