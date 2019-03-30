تنظم اليوم السبت، الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، المؤتمر الثالث للصيادلة العرب، بحضور أكثر من 500 صيدلي من كافة بلدان الوطن العربي في كافة التخصصات.

يترأس المؤتمر الدكتور خالد أبو زيد، عميد كلية الصيدلة بجامعة السادات، ويتولى الدكتور سامر الرفاعي، مهام أمين عام المؤتمر، فيما تترأس اللجنة المنظمة له الدكتورة عفاف رمضان، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر، فيما يشغل الدكتور خالد مصيلحي، منصب رئيس اللجنة العلمية لـ"المؤتمر".

وقال الدكتور خالد أبو زيد، رئيس "المؤتمر"، إن هناك إقبالاً كبيراً من الصيادلة العرب على المشاركة في "المؤتمر"، موضحاً أن تجمع كل هذا العدد من الصيادلة العرب المؤثرين والفعالين في مجالهم سيؤدي لـ"تطوير المهنة".

وقال الدكتور سامر الرفاعي، أمين عام "المؤتمر"، إنهم حرصوا على التنسيق المستمر والاستعانة بنخبة من أساتذة الصيدلة بعدداً من الجامعات العربية لوضع تصور علمي قوي يخدم الصيادلة في قطاع المستشفيات، مشيراً إلى أنه من المؤتمرات القليلة الموجهة من الصيادلة إلى الصيادلة.

وأضاف "الرفاعي"، في بيان صحفي صادر عن اللجنة المنظمة لـ"المؤتمر"، أنه تم استحداث لجنة للاستشاريين تضم أساتذة وقامات من كليات الصيدلة، وخبراء بالمجال الصيدلي، متوقعا أن ينجح "المؤتمر الثالث" بشكل منقطع النظير، بعد الإقبال الكبير على التسجيل والحضور فيه.

وقال الدكتور خالد مصيلحي، رئيس اللجنة العلمية لـ"المؤتمر"، إنهم سعوا لتلبية كل تطلعات الصيادلة بكافة قطاعاتهم في المؤتمر هذا العام، وأوله محور "التعليم الصيدلي"، والثاني "معايير احترافية مهنة الصيدلة"، والثالث هو "كل ما هو جديد وابتكارات في المجال الصيدلي".

وأضاف "مصيلحي"، أن المؤتمر سيضم عدداً من المحاضرات، وورش العمل، والتي سيحاضر فيها أبرز المتخصصين في المجالات المطروحة في المؤتمر، سواء من داخل مصر، أو البلدان العربية المختلفة.