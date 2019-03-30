نائب وزير الدفاع الروسي يناقش التعاون العسكري مع القائد العام للقوات المسلحة في ميانمار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين ناقش اليوم " السبت" مع القائد العام للقوات المسلحة في ميانمار الجنرال مين أونج هلاين سبل تعزيز التعاون العسكري والعسكري التقني بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال المحادثات ناقش الجانبان القضايا الحالية والمستقبلية للتعاون العسكري والعسكري والتقني الثنائي وكذلك اتجاهات لمزيد من التطوير".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عقد في جو ودي، وأكد من جديد النية المتبادلة لزيادة التعاون متعدد الأوجه بين وزارتي الدفاع في البلدين وجرى اللقاء اليوم في مدينة نايبيداو.