أعلنت وسائل إعلامية أسترالية، اليوم السبت، أنه سيتم إضافة نحو 404.36 مليون دولار أمريكي في ميزانية العام المالي 2019 /2020 للبلاد بهدف تعزيز الأمن القومي في مجالي مكافحة الإرهاب والتجسس.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الأموال الإضافية ستوجه إلى منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية والشرطة الفيدرالية الأسترالية، بهدف تمويل برامج للشرطة على "التكنولوجيا المضادة للطائرات بدون طيار"، فضلا عن جمع المعلومات الاستخباراتية في مناطق النزاع في الخارج.

وأضافت الشبكة أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون سيكشف النقاب عن الميزانية يوم الثلاثاء المقبل. مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل، إلا أنها تعتبر منصة انطلاق لسكوت في الانتخابات العامة التي ستجري في مايو المقبل.

يُذكَّر أن هذه الزيادة تأتي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية في الـ15 من مارس الجاري، وراح ضحيته 50 مسلما إثر تعرضهم لإطلاق نار على يد متطرف يميني أسترالي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما؛ مما أثار النقاش حول استعداد أستراليا لمكافحة التطرف.