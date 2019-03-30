«شوفوا الدنيا بعيني» شعار الشهر العالمي للتوعية بمرض التوحد

في إطار شهر التوعية باضطراب التوحد والذي يصادف إبريل من كل عام، تنظم مؤسسة "ابني" عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية هذا العام على مدار شهر، والتي تهدف في مجملها إلى توعية المجتمع ومؤسساته وأجهزته المختلفة بحقوق وقدرات الأشخاص من ذوي التوحد.

ويأتي شعار مؤسسة ابني لهذا العام تحت عنوان "شوفوا الدنيا بعيني" بغرض تسليط الضوء على قدرات ومهارات الأطفال من ذوي التوحد ومحاولة تمكين هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع.

وأولى هذه الفعاليات التي تنظمها المؤسسة لشهر إبريل 2019 هو إقامة الحفل الفني السنوي لطلاب المؤسسة يوم الخميس المقبل الموافق 4 إبريل، بمسرح قاعة نقابة الأطباء بالقصر العيني.