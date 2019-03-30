استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران إسرائيلية الجمعة في قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة -صباح السبت- استشهاد شاب فلسطيني يبلغ 20عاما جراء إصابته بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، أمس الجمعة.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود إسرائيليون خلال مشاركته بفعاليات مسيرة العودة شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأصيب مساء الجمعة 11 فلسطينيا خلال مشاركتهم بفعاليات على الحدود الشرقية بمناطق مختلفة من القطاع.

ويرتفع عدد الشهداء منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار قبل عام إلى 267.

من جهة أخرى، يستعد الفلسطينيون خاصة في قطاع غزة للمشاركة في مليونية العودة التي دعت إليها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بمناسبة مرور عام على المسيرات، وعم الإضراب الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية.