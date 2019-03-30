مدير المركز الثقافي الروسي يكرم السيدات الروسيات والمصريات العاملات بالمركز

كرم مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة الكسي تيفانيان، اليوم السبت، عددا من السيدات الروسيات والمصريات العاملات بالمركز، في إطار الاحتفالات التي شهدها شهر مارس بداية باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس ثم عيد المرأة المصرية 16 مارس ثم عيد الأم 21 مارس.

وذكر بيان للمركز، اليوم، أن تيفانيان قدم الشكر لجميع السيدات العاملات بالمركز على الجهد الذي بُذل في إطار تفعيل الأنشطة الثقافية المختلفة بالمركز الثقافي الروسي سواء كانت داخله أو تلك التي شارك فيها المركز مع الوزارات والجامعات المصرية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الأنشطة ساهمت بشكل فعال في الوصول بالمركز إلى تلك المكانة المتميزة التي حققها خلال عام 2018 ليكون أحد أهم المراكز الثقافية الأجنبية في مصر.