سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع حجم الأصول الاحتياطية في الصين بواقع 9ر18 مليار دولار أمريكي في 2018، بحسب ما ذكرته مصلحة الدولة للنقد الأجنبي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت، عن المصلحة قولها إن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 1ر49 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بانخفاض عن 1ر195 مليار دولار في 2017، مشيرة إلى أن الحساب الجاري "لا يزال متوازنا بشكل أساسي".

وسجل الحساب الجاري للصين فائضا على مدار 25 عاما متعاقبة، فيما بلغ الفائض ذروته بأكثر من 420 مليار دولار أمريكي في 2008.

وشهدت حسابات رأس المال والحسابات المالية للبلاد فائضا بلغ 1ر111 مليار دولار في 2018، فيما سجل حساب رأس المال عجزا بقيمة 600 مليون دولار وسجلت الحسابات المالية غير الاحتياطية فائضا بلغ 6ر130 مليار دولار.

وحتى نهاية 2018، بلغ حجم الأصول المالية الخارجية للصين 32ر7 تريليون دولار، فيما بلغت ديونها الخارجية 19ر5 تريليون دولار.