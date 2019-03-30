الرئيس اليمني يتوجه إلى تونس للمشاركة في القمة العربية

توجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الـ30 التي تنطلق غدا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، أن هادي سيلقي كلمة تتناول واقع اليمن الراهن والتحديات التي يواجهها الشعب اليمني في ظل انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لإيران وما ألحقه هذا الانقلاب من مآسي وأضرار بالشعب وتداعيات على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما سيلتقي على هامش أعمال القمة بنظرائه القادة والملوك العرب في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم وحدة الموقف العربي في وجه التحديات التي تتربص بالأمة والهوية العربية.