زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو الشعب للتحرك لإنهاء نظام مادورو

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الشعب الفنزويلي إلى التحرك فورا لإنهاء نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو -في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- "أنا لا أدعو للصبر ولكني أطالب بالتحرك، وتنظيم أنفسنا والانطلاق إلى الشوارع لإنهاء هذا الوضع السيئ في كراكاس"؛ حسب تعبيره.

وكانت السلطات الفنزويلية قد اتخذت، الخميس الماضي، قرارا ضد جوايدو -الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة- يقضي بحرمانه من منصبه كرئيس للبرلمان، وأن لا يمارس مهمته كنائب طوال 15 عاما، وذلك على خلفية الاشتباه بممارسته الفساد وفق ادعاء المراقب العام لفنزويلا إلفيس أموروزو.

وانتقد الاتحاد الأوروبي، وكذلك مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا، الحظر الذي أعلنته سلطات كاراكاس الذي يقضي بمنع زعيم جوايدو، من تولي أي منصب رسمي لمدة 15 عاما.

وتدعم الولايات المتحدة ومعظم دول الغرب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير الماضي بموجب الدستور، في وقت تعاني فيه فنزويلا من أسوا أزمة في تاريخها وسط انهيار اقتصادي ومالي ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.

في المقابل، يحظى مادورو بدعم روسيا والصين، اللتين تدافعان عنه في المحافل الدولية لاسيما مجلس الأمن الدولي.