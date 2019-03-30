بروكسل تدعو لمعاملة عادلة في سباق اختيار المدعي العام الأوروبي بعد اتهام مرشحة رومانيا

قالت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، إن لورا كوفيسي رئيسة هيئة مكافحة الفساد الرومانية السابقة التى تحيط بها المشكلات في رومانيا تستحق "المعاملة العادلة" كمرشحة لمنصب مدع عام أول بالاتحاد الأوروبي.

واتهمت السلطات الرومانية كوفيسي بالفساد أول أمس الخميس، وطلبت منها إبلاغ الشرطة في بوخارست عن تحركاتها بانتظام وأن تطلب إذنا من أجل السفر.

وظلت كوفيسي رئيسة هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد إلى أن طردتها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية في تموز/ يوليو عام 2018.

وفي فبراير، اختارها المشرعون الأوروبيون كمرشحة مفضلة لهم لتصبح المدعي العام للتكتل الأوروبي، والمكلفة بالتحقيق والملاحقة القانونية في جرائم موازنة الاتحاد الأوروبي، كجرائم الاحتيال والفساد أو الاحتيال الخطير لضريبة القيمة المضافة العابر للحدود.