ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض الإيبولا في الكونغو الديمقراطية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الاصابة بمرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حوالي ألف حالة إصابة مؤكدة، وسط تزايد أعمال العنف من جانب الجماعات المسلحة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه منذ الاعلان عن تفشي وباء مرض الإيبولا خلال شهر أغسطس عام 2018 تم تسجيل 933 حالة إصابة مؤكدة، بالاضافة إلى احتمال وفاة 621 شخص من جراء هذا الوباء في إقليمي إيتوري ونورث كيفو.

وأكدت منظمة الصحة العالمية إلتزامها بالعمل من أجل وقف تفشي هذا الوباء، بالتعاون مع الحكومة والمجتمعات المتأثرة بذلك.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تواضروس أدهانوم "إن المجتمعات المتضررة بوباء الإيبولا تعاني بالفعل من جراء أعمال العنف التي ترتكبها جماعات المتمردين.

وأضاف "على الرغم من تزايد هجمات الجماعات المسلحة، فإن منظمة الصحة العالمية ستواصل عملها مع الشركاء ووزارة الصحة والمجتمعات المعنية من أجل إنهاء تفشى هذا الوباء".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها وشركاؤها تحتاج إلى 148 مليون دولار على الأقل لمعالجة هذه الأزمة خلال الشهور الستة القادمة، ولكنها تلقت 74 مليون دولار فقط.