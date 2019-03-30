رئيسا العراق وموريتانيا يتوجهان إلى تونس للمشاركة في القمة العربية

توجه الرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على رأس وفدي حكومتيهما إلى تونس للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورته الثلاثين والذي سيعقد غدا الأحد.

وذكر بيان للرئاسة -أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن الرئيس العراقي سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء والحكام العرب المشاركين بالقمة بهدف تطوير العلاقات وتنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا على الصعيدين العربي والإقليمي.

كما أفاد مصدر رسمي موريتاني بأن الوفد الذي يرافق الرئيس ولد عبد العزيز يضم وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية.