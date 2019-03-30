عمدة لندن يطلق حملة لتسريع إجراءات إقامة الأوروبيين بعد بريكست

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أطلق عمدة لندن صادق خان حملة أمس الجمعة، تهدف إلى دعم مواطني الاتحاد الأوروبي ممن يرغبون في البقاء في العاصمة البريطانية لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وكتب خان على تويتر: "نحن في عطلة! أربعة أيام من الفعاليات في جميع أنحاء لندن من أجل تقديم دعم هجرة مجاني بشأن إتمام تسوية إقامة سكان لندن الذين هم مواطنون من الاتحاد الأوروبي".

وانطلقت حافلة حمراء اللون ذات الطابقين تجوب شوارع لندن في حملة تحمل رسالة "نحن كلنا سكان لندن" بالعديد من اللغات الأوروبية.

وعلى متن الحافلة، يوجد محامون من أجل تقديم مشورات قانونية مجانا لمواطني الاتحاد الأوروبي.

ويقدم المحامون المشورة بشأن ما يطلق عليه برنامج الاستقرار الأوروبي للحكومة البريطانية وهو عملية لمواطني الاتحاد الأوروبي وأسرتهم من أجل التقدم بطلبات للبقاء داخل بريطانيا بعدما تغادر الاتحاد الأوروبي.