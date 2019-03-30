أجندة إخبارية ليوم السبت 30 مارس 2019

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات، في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم وذلك بعد رفض طلب رد هيئة المحكمة.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية (أحداث عنف الظاهر).

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى محمود، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن 15 سنة، في قضية اغتيال النائب العام.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في قضية محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

القاهرة.. تحتفل وزارة البيئة بالحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" لعام 2019 والذي تشارك مصر دول العالم في الاحتفال به عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية، للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقام الاحتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الثامنة والنصف مساء.

ميلانو .. تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان اللغة والثقافة العربية، الذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في ميلانو، تحت عنوان "شهرزاد خارج القصر.. كيف غير حضور المرأة في الفضاء العام في اللغة والآداب والفنون"، وسيتم تكريم الدكتورة إيناس عبد الدايم لاختيارها من قبل اللجنة المنظمة نموذجاً متميزاً للمرأة العربية المبدعة.

القاهرة.. يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ومشاركة عازفتي الفيولينة الشابتين جنا سامر ورنا عبد الوهاب، حفلا موسيقيا تحت عنوان "مواهب واعدة"، في الثامنة مساء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الإسكندرية.. ينظم اتحاد المصارف العربية منتدى مصرفي عربي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، تحت عنوان "الطريق إلى بازل 4"، وذلك بمدينة الإسكندرية.

القاهرة.. تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية، حيث تبث في السادسة مساء، أوبرا الفالكيري للموسيقار الألماني الشهير ريتشارد فاجنر، على المسرح الصغير.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 17 بالدوري الممتاز.

لندن.. يلتقي فريقا فولهام ومانشستر سيتي، في الثانية والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا مانشستر يونايتد وواتفورد، ليستر سيتي وبورنموث، بيرنلي وولفرهامبتون، كريستال بالاس وهدرسيلد، برايتون وساوثهامبتون، في الخامسة مساء، فيما يلتقي فريقا وست هام يونايتد وإيفرتون، في السابعة والنصف مساء، وذلك في إطار الدوري الانجليزي لكرة القدم.

مدريد.. يلتقي فريقا خيتافي وديبورتيفو ليجانيس، في الثانية ظهرا، كما يلتقي فريقا برشلونة وإسبانيول، في الخامسة والربع مساء، وسيلتا فيجو وفيا ريال، في السابعة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا ألافيس وأتلتيكو مدريد، في العاشرة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.

روما.. يلتقي فريقا أودينيزي وجنوة، في الرابعة عصرا، كما يلتقي فريا يوفينتوس وإمبولي، في السابعة مساء، فيما يلتقي فريقا سامبدوريا وميلان، في التاسعة والنصف مساء، وذلك في إطار الدوري الإيطالي لكرة القد