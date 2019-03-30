وزارة الزراعة تطلق الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد الجلد العقدي

أطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم السبت، الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي بجميع المحافظات، مؤكدة أن الحملة موجهة إلى فصيلة الأبقار فقط.

وناشد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور عبدالحكيم محمود، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية "الأبقار"، بضرورة الاستجابة لتلك الحملة، مؤكدا توفير جميع التحصينات والمستلزمات وتوفير سن بيطري لكل حيوان، ومنع استخدام أي سن لأكثر من حيوان، وهدف الحملة الحفاظ على الأبقار.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية عن أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات، حيث تتم الحملة من قرية إلى أخرى من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطري وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي وضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تتبع مع الحملة الجديدة لتحصين الأبقار وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية والأجهزة الأمنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى أخرى، ومنع دخول أي ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.

ونوّه بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل، وحرمان المربي من أي خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر دخول بيع المواشي غير المرقمة والمسجلة بالأسواق من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق لا ببطاقة التحصين، وعمل محضر للمربي الممتنع في نطاق الحملة.

وأشار التقرير إلى أن هناك تنسيق دوري مع مسئولي الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة، تطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2014 وتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر إثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد، والانتهاء من كل قرية في نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، وإرسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإلكتروني للطب الوقائي وأسبوعيا، ووضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية في مكان واضح.

وأكد أنه يتم التأكد من تسجيل كل البيانات خلال حملة التحصين، ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيم وتحصين العمل بالحملة من أول ضوء وحتى آخر ضوء، ويتم التنسيق مع مديريات الطب البيطري والمحافظين؛ وذلك لاشتراك جهات الإدارة المحلية (الشرطة - العمد - شيوخ البلد - الخفراء - المحليات)؛ وذلك لتوفير الدعم الأمني واللوجستي "سيارات إضافية".