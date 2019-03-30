مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجولان بمثابة كنز استراتيجي لإسرائيل

قال السفير أحمد الغمراوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد القمة العربية الـ30 في تونس، يمثل ربط للأمة العربية بالرغم من التحديات التي تمر بها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن الأمة العربية في ظروف غير مواتية، بينما إسرائيل في صعود غير متوقع، ولديها خطة لاتعتمد على قوتها الذاتية ولكنها تستدعي القوى الملائمة معها، مثل الصهيونية العالمية، والماسونية، ورؤوس الأموال، والرئيس الأمريكي نفسه.

وأوضح أن إسرائيل اتخذت قرارها بشأن القدس والجولان المحتلة، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعًا: «الجولان تمثل كنز استراتيجي للكيان الصهيوني، ويوجد بها مايكفي من البترول والغاز حتى 500 عام لإسرائيل، حسب الدراسات الاسترتيجية، وبها ثلث أو نصف المياه التى تحتاجها أيضَا».

وتحتضن تونس القمة العربية الـ30 التي تنطلق يوم الأحد 31 مارس وسط ترقب عربي كبير لاجتماع سيحضره الزعماء العرب.