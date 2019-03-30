ملك تايلاند يجرد رئيس الوزراء السابق تاكسين من الأوسمة الملكية

جرد ملك تايلاند فاجيرالونجكورن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا من كل أوسمته الملكية اليوم السبت، بعد أسبوع من انتخابات مثيرة للنزاع شهدت منافسة بين الأحزاب التي يدعمها تاكسين وتلك التي يدعمها الجيش.

وبحسب بيان صدر عن القصر، سوف يفقد تاكسين كل أوسمته واستحقاقاته الملكية لأنه تبينت إدانته بالفساد وفر حتى لا يقضي عقوبة السجن.

وقال تاكسين، الذي يعيش في منفاه الاختياري، إن الاتهامات ذات دوافع سياسية. وأطيح برئيس الوزراء السابق في انقلاب عسكري في عام 2006.

كما تم الإطاحة بشقيقته ينجلوك، التي وصلت للسلطة اعتمادا على شعبية تاكسين لدى الناخبين الريفيين خلال حملتها الانتخابية، في انقلاب عسكري عام 2014.

وفي انتخابات الأحد الماضي، فازت الأحزاب التي تدعم الجيش بالانتخابات الشعبية بفارق بسيط.

غير أن الأحزاب المناهضة للمجلس العسكري الحاكم، والتي تضم أيضا تلك المدعومة من تاكسين، قالت إنها سوف تشكل ائتلافا داعما للديمقراطية ليمنحها أغلبية في المجلس الأدنى.

وأجرى تاكسين عدة حوارات بارزة مع هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل إعلام عدة منذ الانتخابات قال فيها إن النتائج ليست شرعية، وهناك تناقضات حادة في العملية الانتخابية.

واتفقت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، وهي مجموعة دولية تراقب الانتخابات ومقرها بانكوك، مع التقييم وقالت إنه جرى التلاعب في انتخابات الأحد الماضي لصالح الجيش لكي يبقى في السلطة.