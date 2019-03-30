الجيش اليمني يأسر 45 حوثيا خلال يومين في حجة

تمكن الجيش اليمني، من أسر 45 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال اليومين الماضيين، في عملية عسكرية بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم السبت، عن مصدر عسكري قوله، إن 45 مسلحا حوثيا أسروا من قبل قوات الجيش، منهم 5 جرحى، منذ بداية العملية التي انطلقت الخميس الماضي، مشيرا إلى أن قوات الجيش حررت عددا من القرى والمواقع في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثي، بينهم قيادي ميداني يدعى "مهدي عبدالله المؤيد"، ومرافقوه.

يذكر أن مديرية عبس تشهد معارك شرسة بين قوات المنطقة العسكرية الخامسة، ومليشيا الحوثي، لليوم الثالث على التوالي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش اليمني.