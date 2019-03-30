وصول ملك الأردن والرئيس الفلسطيني إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية غدا

وصل إلى تونس، اليوم السبت، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يترأّس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي تعقد غدا بتونس، كما وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز مصطفى السرّاج للمشاركة في فعاليات القمة.

وكانت الوفود الرسمية بدأت تتوافد على تونس للمشاركة في فعاليات القمة العربية في الدورة الـ30، حيث وصل اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون، واليمني عبد ربه منصور هادي، والشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة وعضو المجلس الأعلى لحكام الإمارات.

كما وصل الوفد الأممي برئاسة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالإضافة إلى رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ، ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وينتظر أن يصل غدا الأحد مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ويتواصل توافد رؤساء الدول والوفود الرسمية مساء اليوم، بمناسبة انعقاد القمة العربية غدا الأحد.