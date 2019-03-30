أحدث طائرة نقل عسكرية روسية خفيفة تقوم بأول رحلة تجريبية ناجحة لها

أعلن المكتب الصحفي التابع لمجمع الطيران الروسي "اليوشن"، أن أحدث طائرة نقل عسكرية روسية خفيفة من طراز "إيل-112 بي" المصممة لتحل محل طائرات "آن-26" الأوكرانية، أجرت أول رحلة لها بنجاح.

وقال المكتب - لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت - "اليوم أقلع أول نموذج أولي لطائرة النقل العسكرية الخفيفة من طراز "إيل-112 بي" التي جرى بناؤها بموجب عقد مع وزارة الدفاع الروسية، من مدرج مطار شركة بناء الطائرات التابعة لشركة (فاسو) وهي فرع من (مؤسسة بناء الطائرات المتحدة) الروسية" .. مضيفا: "لقد هبطت الطائرة".

وعلى الأرض، كان في استقبال الطيارين التجريبيين نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف وقادة من وزارة الدفاع الروسية، ومدراء من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وصرح رئيس "المؤسسة المتحدة لبناء الطائرات": "لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في هذا المشروع، ولكن الرحلة الأولى تعني أن المشروع قد تم. واليوم، سنوقع أمرا للبدء ببناء طائرتين أخرتين ليتم تصنيعهما وربطهما بالاختبارات".

وتعد طائرة "إيل-112بي"، أول طائرة نقل عسكرية يتم تطويرها في روسيا "من الصفر"، في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي.