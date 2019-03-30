أوكرانيا تشدد إجراءاتها الأمنية عشية الانتخابات الرئاسية

شددت السلطات الأوكرانية إجراءات الأمن عشية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد صباح غد الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الأوكراني - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الليلة - إن الهيئة انتقلت إلى نظام عمل معزز قبيل وأثناء الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة فاسيلي جريتساك أن عناصر مركز العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب انتشروا في الشوارع العامة والمحطات والمطارات في أنحاء أوكرانيا، مضيفا أن عربات عسكرية وطائرت مسيرة تستخدم هي الأخرى لأغراض حماية الأمن والنظام العام.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية تشديد إجراءات الأمن في البلاد، فيما لم يستبعد وزير الدفاع ستيبان بولتوراك احتمال تدخل في العملية الانتخابية.

وبدأت في عموم أوكرانيا اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك قبيل انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا.

يذكر أن نحو 2.5 مليون مواطن أوكراني يقيمون في روسيا لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات بسبب قرار لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية إغلاق مراكز الاقتراع على الأراضي الروسية.