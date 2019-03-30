تواصل «الشروق» على مدار شهر مارس، عرض يوميات ثورة 1919، التي اندلعت أولى مظاهراتها في 9 مارس بالتحديد، وذلك لإطلاع الأجيال الشابة على أحداث هذه الثورة التي تعتبر أول حراك شعبي سياسي واجتماعي في تاريخ مصر الحديث، شاركت فيه كل فئات وطوائف المجتمع.

الكتاب الذي نعتمد عليه لاسترجاع هذه الأحداث هو «تاريخ مصر القومي 1914 -1921» للمؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعي، الذي يروي في قسم كبير منه يوما بيوم حالة مصر بعاصمتها وأقاليمها وشوارعها وجامعتها في فترة الثورة.

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مبلغ نجاح أية ثورة أو عدم نجاحها، هو التعرف على الحالة التي كانت عليها البلاد قبل الثورة، والحالة التي وصلت إليها بعد الثورة، وهل تقدمت أم تأخرت، وما علاقة الثورة بهذا التقدم أو التأخر؟

فالثورة العرابية قامت في أوائل 1881؛ لتقرير النظام الدستوري أساسا للحكم في البلاد، وتحريرها من الحكم المطلق، ومن ثم التدخل الأجنبي معا، ونجحت مؤقتا فيما قصدت إليه، إذ أعلن النظام الدستوري في فبراير 1882، لكن الأحداث التي تعاقبت على البلاد، والدسائس الاستعمارية، قد افسدت عليها نهاية الثورة، فانتهت بإلغاء الدستور سنة 1882، وضياع الاستقلال، وحل محلها الاحتلال الأجنبي والحكم المطلق، حتى ظل الاحتلال يعصف باستقلال مصر، وزادت وطأته شدة بإعلان الحماية في ديسمبر 1914، إلى أن قامت ثورة 1919، فهل نجحت؟ وفيم نجحت؟

الناحية السياسية

وأوضحنا أن الثورة قامت ضد الحماية وضد الاحتلال، وهو ما نجحت فيه بالفعل، إذ اعترفت الجكومة البريطانية في فبراير 1921، أن الحماية علاقة غير مرضية، فأعلنت إلغاءها في تصريح 28 فبراير 1922، كما اعترفت بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، وأصبحت مصر في ذلك الوقت بنظر الدول الأجنبية جمعاء دولة مستقلة.

في نظام الحكم

كان للثورة الفضل الأكبر في تقرير النظام الدستوري الذي استمر 40 سنة سبقت الثورة، فنجحت في وأد مشروع القانون النظامي الذي وضعه السير ويليم برنيت، المستشار المالي البريطاني في نوفمبر 1918، وهو في مهده إذ يجعل سلطة التشريع فيها في يد شرذمة من الأجانب تهدر بجانبها شخصية الأمة وكرامتها وسلتطها الشرعية، ونجحت في تقرير الدستور نظاما للحكم، وإعلانه في 1923، فضلا عن تقريره سلطة الشعب وحقه الشرعي في حكم نفسه بنفسه، فإنه قرر حقوق المصريين وحرياتهم السياسية والشخصية.

الناحية المعنوية

حققت الثورة نجاحا آخر، وهو نجاح معنوي يرتبط بتاريخها القومي، فقد تألفت من الثورة صفحة مجيدة من البطولة والتضحية، جديرة بأن تحيي في النفوس روح الإخلاص للوطن، فهؤلاء الشهداء الذين جادوا بحايتهم في سبيل الوطن وعظمته غير ناظرين إلى كافأة ينالونها أو منافع يجنونها، بعثوا في نفوس المواطنين على تعاقب الأجيال روح الجهاد الخالص لله والوطن.

الناحية الأخلاقية

يرى الرافعي أن الثورة لم يكن لها أثر جوهري في أخلاق الأمة؛ لأن الأخلاق ترجع في صلاحها أو فسادها إلى عوامل أخرى، لا دخل للثورة فيها، أهمها الوراثة والتربية المنزلية والمدرسية، ثم البيئة الاجتماعية، فيرى أن الأخلاق عامة قد تراجعت بعد الثورة.

فالصدق والإخلاص، والوفاء والمروءة، قد نقص مستواها عما كانت عليه من قبل، وطغت في النفوس موجة من النفعية، الناتجة من تراث الحكم المطلق وتأثير الاحتلال.

وما زاد الحالة سواء أن الشباب رأوا تمليق بعض الشيوخ والزعماء لهم ما زادهم غرورا، كون الثورة قامت على أكتافهم، وأخذ بعض الزعماء يستميل بعضهم إلى جانبه وأغروهم بالمنافع والمزايا، فأفسدوا فيهم روح الإخلاص، وأضعفوا فيهم الناحية الأخلاقية.

النهضة الاقتصادية

أما في الاقتصاد يرى الرافعي أن زعامة الثورة أهملت الناحية الاقتصادية، نتيجة النقص في زعامة الثورة، إذا قورنت يالزعامة الوطنية قبل الثورة.

فقبل الثورة تفضل الزعامة في توجيه الأمة إلى البعث الاقتصادي، مما أبدى أثره في تأسيس البنوك التعاونية ومنشأت التعاون عامة، والمؤسسات والنقابات العمالية، على الرغم من أن الظروف لم تكن مواتية لهذا البعث.

على أن منطق الثورة السليم قد سار على خلاف توجيه الزعامة السياسية فيها، فاتجه من تلقاء نفسه إلى تعضيد النهضة الاقتصادية، وإلى متابعة البعث الاقتصادي الذ بدأ قبل الثورة.

فما إن ظهرت في أعقاب الثورة دعوة الزعيم الاقتصادي طلعت حرب إلى تأسيس بنك مصر في أغسطس 1919، حتى ناصره الشباب وأيدوه، وبثوا دعوته بين طبقات الشعب في المدن والأقاليم، ونجحت الدعوة بعيده عن زعامة الثورة وتأسس البنك في 1920، فكان النواة للنضة الاقتصادية والمالية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، وهو الثمرة الاقتصادية للثورة.

النهضة الاجتماعية

كان للثورة أثر في تصور النهضة الاجتماعية، وازدياد عناصر النشاط فيها، إذ أخذت طبقات المجتمع تحت تأثير الثورة، تسلك مرحلة جديدة من مراحل النهوض والعمل.

فذيوع الروح الرياضية في الشباب وغير الشباب، من أول ظواهر التطور، فكانت من قبل محصورة في أضيق الدوائر، فبدأ الشباب يؤلفون الجماعات والنوادي الرياضية، وتألفت فرقة الكشافة المصرية في المدن والاقاليم، وتأسست في أبريل 1920 جمعية الكشافة الأهلية؛ لضم فرق الكشافة والتشجيع على إنشاء فرق جديدة وتنظيمها.

النهضة النسائية

كان للثورة أثرها في النهضة النسائية، فإن اعتياد النساء على تأليف المظاهرات، وإلقائهن الخطب في المجتمعات، وتأليفهن الجمعيات، ونشر آرائهن وأبحاثهن في الصحف والمجلات، ومساهمتهن في تطوير الحوادث، واضطلاعهن بأعمال البر والإحسان، خاصة النهوض بالطبقات الشعبية، لم يكن بجديد لكن الثورة كان لها أثر في إبرزها واتساع مداها.

النهضة التعاونية والعمالية

كان للثورة أثر فعال فيهما، فقد ركدت الحركة التعاونية خلال الحرب العالمية الأولى، كنهها بعثت من جديد في أعقاب الثورة، وازدات جمعياتها، واتجهت أفكار المتعاونين وعزائمهم لاستئناف نشاطهم.

واتجهت الحركة التعاونية لمحافحة الغلاء بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فأتخذ التعاون شكلا اجتماعيا إنسانيا بتأسيس جمعيات التموين الخيرية التي قامت على المبادئ التعاونيةـ وانشرت في 1920 بالعواصم والمدن والقرى.

ونشطت الحركة العمالية خلال الثورة وفي أعقابها، وازداد شعور العمال بالتضامن؛ لتحسين حالتهم، والمطالبة بحقوقهم، وترقية شئونهم، فألفت الحكومة في أغسطس 1919، لجنة للتوفيق بين العمال وأصحاب العمل للنظر في هذه المطالب، وتعددت نقابات العمال، كالمعلمين والصحفيين والأطباء والتجار.