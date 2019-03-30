الصليب الأحمر يعتزم إرسال شحنات مساعدات إلى فنزويلا

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قالت منظمة الصليب الأحمر، أمس الجمعة، إنها توصلت إلى اتفاق لإرسال شحنات مساعدات إلى فنزويلا للمساعدة في تخفيف نقص الأغذية والأدوية الذي تعاني منه البلاد.

وفي أعقاب إجراء محادثات في كاراكاس، قال فرنشيسكو روكا مدير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن المنظمة سيتاح لها "وصول بلا عراقيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل فنزويلا".

وفي إشارة إلى هذه الخطوة الحاسمة، قال روكا: "في بلد يمزقه الصراع على السلطة، انتصرت الإنسانية".

وأضاف: "سنساعد في ادخال المساعدات إلى البلاد ولكن يجب احترام قواعدنا، مثل معارضة التدخل العسكري".

وقال مدير المنظمة إن توصيل المساعدات الذي سيبدأ خلال أسبوعين سيساعد نحو 65 ألف شخص.