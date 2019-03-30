الرئيس الأفغاني يتشاور مع قادة سياسيين بارزين بشأن عملية السلام

أعلن القصر الرئاسي في أفغانستان، السبت، أن الرئيس أشرف غني التقى كبار القادة السياسيين في البلاد، ومن بينهم الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله والرئيس السابق حامد كرزاي؛ للتشاور بشأن عملية السلام الأفغانية.

وذكر البيان الصادر عن القصر - حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أن من بين حضروا المشاورات أيضا القيادي الجهادي السابق عبد الرب رسول سياف، والنائب الثاني للرئيس، ساروار دانيش، ورئيس المجلس الأعلى للسلام محمد كريم خليلي.

وتبادل القادة السياسيون وجهات النظر بشأن مشاركة جميع الحركات وطبقات المجتمع في عملية السلام الأفغانية، وتحويل جهود السلام المتنوعة إلى موقف موحد من محادثات السلام.

من جانبه، وصف غني - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - اجتماع اليوم "بالبناء"، مشيرا إلى أنه سيواصل بجد المشاورات مع ساسة آخرين وممثلين من كافة الأطياف للوصول إلى موقف موحد بشأن عملية السلام.