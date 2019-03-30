احتجاجات لجمعيات نسائية ضد مؤتمر المرأة العالمي في فيرونا بإيطاليا

انطلقت اليوم السبت، احتجاجات شارك فيها الآلاف من المعارضين لمؤتمر عالمي عن الأسرة تقيمه جمعيات مسيحية محافظة في مدينة فيرونا شمال إيطاليا.

وذكرت الشرطة أن عدد المتظاهرين وصل إلى 20 ألف شخص.

وكانت منظمات نسائية ونقابات وجمعيات يسارية دعت إلى تنظيم المسيرات.

جاء المتظاهرون من جميع أنحاء إيطاليا وتم إحصاء قدوم 140 حافلة في مواقف السيارات المحيطة بالمكان.

يعتبر اللقاء الدولي الذي بدأ يوم أمس الجمعة نقطة التقاء بين المسيحيين الأشد محافظة والساسة اليمينيين المعارضين للإجهاض وزواج المثليين.

وألقت النبيلة الألمانية جلوريا فون تورن وتاكسيس كلمة اليوم السبت، كما أن من المتوقع أن يلقي وزير الداخلية ورئيس حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني كلمة اليوم السبت.

وكان سالفيني قال قبل انعقاد المؤتمر "إن من غير المستحب" عدم الاستفادة من المكتسبات الاجتماعية التي حققناها خلال الأعوام الماضية في إيطاليا.

وأوضح سالفيني أن ما يهمه أكثر هو كيفية تقديم المساعدة للأسر الإيطالية.

وينظم اللقاء الذي ينعقد كل عام في بلد مختلف شبكة من الأصوليين المسيحيين ذوي الطابع البروتستانتي/الإنجيلي من الولايات المتحدة.

وينأى الفاتيكان بنفسه عن المؤتمر المقام في فيرونا، حيث ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن البابا فرنسيس أكد اليوم السبت خلال رحلته إلى المملكة المغربية على كلمات الكاردينال بيترو بارولين أمين دولة الفاتيكان التي تشير إلى أن اللقاء يعد في ذاته صحيحا، لكن الطريقة التي يدار بها خاطئة .