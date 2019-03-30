جامعة جنوب الوادي: قبول 22 ألفا و225 طالبا في العام الدراسي المقبل

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على قبول 22 ألفا و225 طالبا وطالبة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية والوافدين بكليات الجامعة ومعاهدها بقنا والأقصر والبحر الأحمر في العام الجامعي 2020/2019 في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم السبت - أن المجلس وافق في اجتماعه الأخير على بدء الدراسة بكلية الألسن فرع الجامعة بالبحر الأحمر بالغردقة اعتبارا من العام الجامعي المقبل.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة وافق على إنشاء وحدة سباكة المعادن والخزف والزجاج بكلية الفنون الجميلة بالأقصر وحدة ذات طابع خاص، إنشاء مركز القياس والتقويم بجامعة جنوب الوادي وحدة ذات طابع خاص ، وإنشاء قسم اللغة المصرية القديمة باللائحة الداخلية لكلية الألسن ـ فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر.