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وصول أكثر من 1500 مراقب دولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

كييف - أ ش أ
نشر فى : السبت 30 مارس 2019 - 6:30 م | آخر تحديث : السبت 30 مارس 2019 - 6:30 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة حرس حدود الأوكرانية أوليج سلوبوديان، اليوم السبت، وصول أكثر من 1500 مراقب دولي إلى أوكرانيا، لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى غدا الأحد.

وقال سلوبوديان - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "وصل نحو 76 مراقبا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، يوجد حاليا في أوكرانيا أكثر من 1500 مراقب رسمي يمثلون 40 دولة".

وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قد وقع قانونا يمنع المراقبين الروس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، كما تبنى البرلمان الأوكراني قانونًا يحظر على ممثلي روسيا المشاركة في انتخابات الرئاسة في أوكرانيا كمراقبين.

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