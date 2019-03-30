معسكر مغلق لرجال طائرة الأهلي استعدادا لبطولة إفريقيا

يدخل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا استعدادا لمنافسات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي خلال الفترة من 30 مارس الجاري، وتستمر فعالياتها حتى 11 أبريل القادم.

ويخوض الفريق معسكرا مغلقا؛ من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين بعد أن أنهى معسكره الأخير في بولندا، والذي شهد خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب للدفاع عن اللقب.

ويسعى الجهاز الفني إلى وصول اللاعبين الى أفضل مستوى من الجاهزية البدنية والفنية والمعنوية من أجل الفوز بالبطولة في ظل مشاركة عدد كبير من الفرق بها.