تزايد نسبة حالات احتفاظ الأزواج في ألمانيا بأسماء عائلاتهم بعد الزواج

انتهت إحصائية إلى حدوث تزايد مطرد في نسبة حالات احتفاظ الأزواج في ألمانيا بأسماء عائلاتهم بعد الزواج.

وِقالت فراوكه رودبوش من جمعية اللغة الألمانية (جي إف دي إس) في فيسبادن إن نسبة الأزواج الذين احتفظوا بأسماء عائلاتهم بعد الزواج بلغت 8ر8% في 1996 ثم ارتفعت إلى 5ر11% في 2006 ثم إلى 5ر13% في 2016. أي ما يعادل واحدة من كل سبع زيجات.

يشار إلى أن إجبار الأزواج في ألمانيا على حمل اسم واحد مشترك للزوجين جرى إلغاؤه منذ 25 عاما، وقد دخل القانون الخاص بهذا الإلغاء حيز التنفيذ في مطلع أبريل 1994.

كما جرى إلغاء إلزام أن تحمل العائلة الجديدة اسم عائلة الزوج منذ 1976.

وكان الزوجان إذا اختلفا على الاسم المشترك لهما بعد الزواج، يتم إطلاق اسم عائلة الزوج على الاثنين، لكن المحكمة الدستورية أبطلت هذه القاعدة في عام 1991 وصار من حق الزوجات الاحتفاظ بأسماء عائلاتهن بعد الزواج.