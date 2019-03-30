جامبيا تتهم رئيسها السابق يحيى جامع بسرقة 362 مليون دولار

اتهمت السلطات فى جامبيا، أمس الأول، الرئيس الجامبى السابق يحيى جامع الذى سرق بشكل شخصى 362 مليون دولار على الأقل من الدولة خلال فترة حكمه التى استمرت 22 عاما وذلك بعد تحقيق استمر عامين تقريبا.

وعرض وزير العدل الجامبى، أبوبكر تامبادو فى حديثه للصحفيين، ملخصا لتقرير قدمته لجنة التحقيق. واستند هذا التقرير إلى مقابلات مع 253 شاهدا.

وقال تامبادو إن «هذا مبلغ مذهل كان يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الناس العاديين فى هذا البلد»، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يعلق جامع على الاتهامات، لكن أنصاره فى جامبيا رفضوا التحقيق معه باعتباره «حملة اضطهاد».

وفر جامع الذى استولى على السلطة فى انقلاب عام 1994 من جامبيا فى عام 2017 إلى المنفى فى غينيا الاستوائية بعد دخول قوة إقليمية من غرب إفريقيا إلى العاصمة بانجول لإجباره على الإقرار بهزيمته الانتخابية أمام الرئيس الحالى أداما بارو.

وتعتقد السلطات فى جامبيا أن جامع أخذ معه العديد من سياراته وكنوزه الثمينة بعد فترة حكم اتسمت بعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واختفاء قسرى وكذلك اختلاس أصول الدولة.