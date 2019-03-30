لبنان: تيار المستقبل يطالب بحملة تضامن واسعة دفاعا عن الأراضي العربية المحتلة

أكد (تيار المستقبل) في لبنان بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد سياسي وعسكري ضد الشعب الفلسطيني، يستدعي القيام بأوسع حملة تضامن عربي للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وباقي الأرض الفلسطينية، وتوفير كل أشكال الدعم والحماية للفلسطينيين الذين يقاومون دفاعا عن أرضهم وكرامتهم وعروبتهم وتاريخهم ومستقبلهم.

وذكر تيار المستقبل – في بيان له اليوم بمناسبة (يوم الأرض) – أن هذا اليوم للتضامن مع القدس وغزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللتضامن مع الجولان وأهله ورفض كل الدعوات لإخضاعه لسيادة الاحتلال، مشددا على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، ستبقى منارة تضيء دروب الشعب الفلسطيني المكافح من أجل إقامة دولته المستقلة.

وأضاف: "في يوم الأرض، تحية إلى الأراضي العربية المحتلة، من فلسطين إلى مزارع شبعا وتلال كفر شوبا في لبنان وهضبة الجولان في سوريا، إنه يوم لتأكيد الثبات على التمسك بحقوقنا بكامل الأراضي المحتلة، ومواصلة النضال والضغط على المجتمع الدولي من أجل الدفاع عن هويتها وتاريخها، واستعادتها حرة مستقلة".