ترامب: ألغيت عقوبات كوريا الشمالية لأنهم يعانون كثيرا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامبـ، أن قراره بإلغاء عقوبات كانت إدارته فرضتها على بيونج يانج، يعود إلى "المعاناة" التي يعيشها الكوريون الشماليون.

وقال ترامب - في تصريحات من منتجع مارالاجو الذي يملكه في فلوريدا حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - "إنهم يعانون كثيرا في كوريا الشمالية، وقد فكرت ببساطة في أن فرض عقوبات إضافية ليس ضرورية في هذه المرحلة، مضيفا أن هذا لا يعني أنه لن يفعل ذلك في وقت لاحق.

وشدد ترامب على نيته الإبقاء على علاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون الذي التقاه أواخر فبراير الماضي في هانوي في قمة انتهت إلى الفشل، قائلا: "لدي علاقات جيدة جدا مع كيم جونج-أون، ونحن نفهم بعضنا البعض من المهم جدا الحفاظ على هذه العلاقة قدر الإمكان".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 21 مارس فرض عقوبات على شركتي نقل صينيتين متهمتين بالاتجار مع كوريا الشمالية رغم العقوبات الدولية.

وفي اليوم التالي، أعلن ترامب سحب هذه العقوبات، وكتب في تغريدة على تويتر "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عقوبات إضافية واسعة ستضاف إلى تلك المفروضة أصلا على كوريا الشمالية، وقد أمرت اليوم بسحب هذه العقوبات الإضافية".