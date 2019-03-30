حزب «فورزا نوفا» الإيطالي ينتقد سالفيني بسبب دفاعه عن حقوق الإجهاض

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انتقد حزب "فورزا نوفا" الفاشي الجديد في إيطاليا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني بسبب تصريحاته بأنه لا يريد إلغاء قوانين الإجهاض.

وقال المتحدث باسم الحزب، لوكا كاستيليني خارج مؤتمر مناهض للإجهاض في مدينة فيرونا الإيطالية "أمس أصدر السيد سالفيني تصريحات محددة للغاية.. وصف فيها الإجهاض بأنه غزو اجتماعي".

وأضاف "إنه يفعل ذلك نظرا لأنه لا يريد أن يخسر أصواتا في الانتخابات الأوروبية" متهما سالفيني، زعيم حزب " رابطة الشمال" اليميني المتطرف بالنفاق.

وتابع كاستيليني إن حزب "فورزا نوفا" سيجمع توقيعات لاستفتاء لمناهضة الإجهاض.

وكان حزب "فورزا نوفا"، وهو غالبا ما يرتبط بعنف سياسي، قد فاز بنسبة 4ر0 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2018 .