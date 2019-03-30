قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه متظاهرين فلسطينيين

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، قنابل الغاز، تجاه متظاهرين فلسطينيين، تجمعوا بالقرب من السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.