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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه متظاهرين فلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : السبت 30 مارس 2019 - 10:57 ص | آخر تحديث : السبت 30 مارس 2019 - 10:57 ص

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، قنابل الغاز، تجاه متظاهرين فلسطينيين، تجمعوا بالقرب من السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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