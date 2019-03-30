أمر قضائي بمنع احتفال البرازيل بذكرى الانقلاب العسكري لعام 1964

أصدر قاض برازيلى اليوم السبت، أمرا بمنع إقامة احتفالات عسكرية غدا الأحد، إحياء لذكرى مرور 55 عاما على الانقلاب العسكرى الذى شهدته البرازيل عام 1964.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن القاضى إيفانى سليفا دى لويس أوضح أن الاحتفال بهذه الذكرى - التى تحظى بقدر واسع من الانتقادات - يتعارض مع مسيرة بناء الديمقراطية في البرازيل.

وأشار الراديو الأمريكي إلى أن الانقلاب العسكرى - الذى وقع في البرازيل خلال 31 مارس 1964 - أدى إلى الإطاحة بالحكومة الديمقراطية التي كانت تحكم البرازيل - آنذاك - وإقامة حكومة ديكتاتورية ذات طابع عسكرى دامت نحو 21 عاما وشهدت مقتل واختفاء 434 شخصا، حيث لم يتم ملاحقة أي من المسئولين العسكريين عن ارتكاب تلك الجرائم.