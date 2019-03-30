ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في موزمبيق إلى 271

ذكر مسؤول بوزارة الصحة في موزمبيق، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا في بلاده التي ضربتها فيضانات مؤخرًا، قد تضاعف تقريبا إلى 271 حالة.

وكان عدد الإصابات بالمرض الذي تنقله المياه قد استقر عند 139 حالة أمس الخميس، بعد أسبوعين من الإعصار إيداي الذي خلف دمارا في عدة مناطق بالدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة نيلسون بيلارمينو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن العدد ارتفع حاليا إلى 271 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نقلت بالفعل نحو 900 ألف جرعة من لقاح الكوليرا الفموي إلى موزمبيق، كما أنها توفر الخبرة لإنشاء مراكز لعلاج ذلك المرض.

كما ارتفعت الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات حسب أوجوستا مايتا ، رئيسة المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق ، 501 شخصا.

ولا يزال الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين ومن المتوقع أن يرتفع عدد حالات الوفاة .